Opnieuw goud voor België op het EK indoor dankzij de Belgian Tornados

De Belgian Tornados hebben België een nieuwe gouden medaille bezorgd. Op het EK indoor was het al hun 3e goud op de 4x400 meter.

Dylan Borlée was de startloper voor België en gaf als 5e de stok aan Alexander Doom door. Die had geen last meer van zijn blessure en liep een sterke beurt. Hij gaf als 2e de stok door.

Daarna was het aan Kevin Borlée. Die hield de Spaanse leiders binnen schot en hield Frankrijk en Nederland achter zich. Zo mocht Julien Watrin als 2e beginnen. Hij liep een uitgekookte race en knalde in de laaste bocht voorbij de Spanjaarden. Zo pakte België al voor de 3e keer goud op de 4x400 meter op een EK indoor. Het zilver was voor Frankrijk en het brons voor Nederland.

Later waren er nog 2 medailles voor België. Eliott Crestan pakte brons op de 800 meter met een tijd van 1'47"65. Het goud was voor de Spanjaard Adrian Ben. In het hoogspringen sprong Thomas Carmoy over 2,29 meter. Dat was genoeg voor brons.