Nafi Thiam is een gouden medaille en wereldrecord rijker

Nafi Thiam heeft goud op het EK indoor gepakt. Ook was haar prestatie in de vijfkamp goed voor een nieuw wereldrecord. Noor Vidts pakte brons.

In de ochtendsessie deed Nafi Thiam het al meteen uitstekend. Op de 60 meter horden benaderde ze meteen haar persoonlijk record: 8"23. In het hoogspringen sprong ze over 1,92 meter. Zo kwam ze aan de leiding. In het kogelstoten diepte ze haar kloof wat verder uit met een persoonlijk record van 15,54 meter.

In de avondsessie sprong Thiam in het verspringen naar 6,59 meter en in de afsluitende 800 meter hield ze stand en liep ze naar 2'13"60, een persoonlijk record. Zo pakte Thiam goud in de vijfkamp en dat in een wereldrecord: 5055 punten!

Noor Vidts presteerde ook de hele dag sterk en al snel was ze op koers om brons te pakken. Ze pakte uiteindelijk het brons met 4823 punten. Tussen Thiam en Vidts zat de Poolse Adrianna Sulek. Zij bleef het langst in de buurt van Thiam en pakte uiteindelijk zilver met 5014 punten.