Programma Memorial Van Damme bekend

De Memorial Van Damme heeft zijn programma bekend gemaakt. Er zitten opnieuw enkele interessante disciplines tussen.

Op 8 september gaat in het Koning Boudewijn-stadion de jaarlijkse Memorial Van Damme door. Het zal de voorlaatste Diamond League-meeting van het seizoen zijn. Een week later volgt de afsluiter in het Amerikaanse Eugene.

De organisatie maakte het programma al bekend. Het wordt bij de mannen vooral uitkijken naar de 100 meter en het polsstokspringen. Bij de vrouwen zijn dat de 200 meter en het hoogspringen.