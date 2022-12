Isaac Kimeli bezorgt België opnieuw medaille op het EK veldlopen!

Isaac Kimeli blijft één van de meest gewaardeerde atleten in België. Zeker na zijn medaille op het EK veldlopen.

Kimeli had in 2018 al eens zilver veroverd op het EK veldlopen en verkeerde ook nu in topvorm. De verwachtingen waren dus hooggespannen en het bleek al snel dat Kimeli vastberaden was om die in te lossen. Even liep de man met Keniaanse roots zelfs aan de leiding.

Die leidersplaats kon hij dan wel niet behouden, maar Kimeli verdween nooit uit de eerste drie in de wedstrijd. Kimeli lag dus de hele tijd op medaillekoers en wist die situatie ook te verzilveren. Aan het eind van het EK kon hij met brons naar huis.

NOOR IS EUROPEES KAMPIOEN

Enkel de Brit Emile Cairess en de Noor Jakob Ingebrigtsen wisten nog voor hem te eindigen. Het werd uiteindelijk de Noor die de Europese titel kon veroveren.