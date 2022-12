Jonathan en Kevin Borlée willen nog doorgaan tot Olympische Spelen in Parijs

De tweelingbroers willen nog blijven doorgaan.

Kevin en Jonathan Borlée (34) zijn al sinds de Olympische Spelen in 2008 op topniveau actief. De tweelingbroers willen nu op de Olympische Spelen in 2024 in Parijs hun carrière afsluiten.

In 2024 neemt ook hun vader Jacques Borlée (65) afscheid als coach van de Belgian Tornados. Jonathan twijfelde door blessures lang of hij nog zou doorgaan. "In het voorjaar van 2022 had ik nog mijn beste vorm in jaren, dus er is ook nog geloof. We gaan niet naar Parijs om de stad te bezoeken. We gaan om te presteren", zegt hij bij Sporza.

Kevin Borlée dacht zeker nog niet aan stoppen en wil nog dat ene ontbrekende op zijn palmares. "Een olympische medaille is dé prijs die nog ontbreekt. Die medaille is de motivator om nog door te gaan. Als dat zou lukken, dat zou echt het hoogtepunt zijn. Het toppunt. Maar ik heb ook al geleerd dat het niet makkelijk zal zijn."