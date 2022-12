Geen verrassingen bij Gouden Spike: Nafi Thiam wint haar negende op rij, Bashir Abdi wint zijn derde op rij

Opnieuw geen verrassingen bij de uitreiking van de Gouden Spike.

Nafi Thiam staat al enkele jaren op eenzame hoogte bij de vrouwen. Ze werd in het Amerikaanse Eugene voor de tweede keer wereldkampioen zevenkamp en in München pakte ze ook haar tweede Europese titel.

Thiam won dan ook logischerwijze haar negende(!) Gouden Spike op rij. Al sinds 2013 won Thiam elk jaar de prijs, in 2020 werd er geen prijs uitgereikt. Momenteel is Thiam op stage met haar nieuwe coach Michael Van der Plaetsen. Noor Vidts werd tweede, Cynthia Bolingo derde.

Derde op rij voor Abdi

Ook bij de mannen was er dezelfde winnaar als vorig jaar. Marathonloper Bashir Abdi won zo al zijn derde Gouden Spike op rij. Abdi pakte op het WK in Eugene brons en ook in London werd hij derde.

Julien Watrin, specialist op de 400 meter horden, werd tweede. Eliott Crestan werd derde door zijn finale op het EK op de 800 meter.

Helena Ponette en Mimoun Abdoul Wahab zijn de Rising Stars van 2022. De Belgian Tornados zijn de Ploeg van het Jaar. De G-atleet van het Jaar is Roger Habsch.