Nafi Thiam heeft een nieuwe coach: "Ik ga ook luisteren naar anderen"

Nafi Thiam heeft een nieuwe hoofdcoach. Het is Michael Van der Plaetsen, de broer van Thomas Van der Plaatsen, geworden.

2 weken geleden maakte Nafi Thiam bekend dat ze niet meer met Roger Lespagnard verder zou samenwerken. Ze ging op zoek naar een nieuwe coach.

"Ik ben bij 6 à 7 coaches inlichtingen gaan inwinnen", vertelde Thiam aan Sporza. "Daarna heb ik een schifting naar 3 namen gemaakt. Met hen heb ik nog extra gesproken. Uiteindelijk is het Michael Van der Plaetsen geworden. Hij wordt mijn hoofdcoach, maar ik zal met meerdere personen samenwerken en van hen leren. Ik zocht naar een coach die daar voor openstond. Alles zal via hem verlopen, maar ik zal naar meer specialisten luisteren."

Voor Thiam is Van der Plaatsen geen onbekende. Die sprong tijdens de Olympische Spelen in Tokio even in na een discutabele coronatest van Lespagnard.

RECORDS

"Ik wou verder evolueren als atleet", ging Thiam verder. "Ik wil nog altijd medailles winnen, maar denk nu ook aan punten, scores en records. Ik wil zo ver mogelijk geraken. Daarvoor moet ik uit mijn comfortzone gaan en misschien doe ik dat wel door deze verandering. Of misschien ook niet."

De Spelen van Parijs 2024 zijn een groot doel voor Thiam: "Het zullen ook mijn laatste Spelen zijn, maar dat wil niet zeggen dat mijn carrière nadien is afgelopen. Olympische Spelen hoeven geen eindhalte te zijn en ik voel me momenteel goed."