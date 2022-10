Bashir Abdi loopt in Londen naar een 3e plaats en is onder meer sneller dan legende Kenenisa Bekele

Bashir Abdi is 3e geëindigd in de marathon van Londen. De zege was voor Amos Kipruto.

Er stond veel mooi volk aan de start van de marathon van Londen. Normaal ging ook Mo Farah meelopen, maar op het laatste moment moest de Brit nog afhaken door een heupblessure. Ook levende legende Kenenisa Bekele liep mee. Hij deed nooit echt mee voor de hoogste posities en moest al snel afhaken. Bashir Abdi ging wel lang mee met de toppers, maar na 40 km versnel Amos Kipruto en die snelde naar de winst. Abdi werkte samen met Leul Gebresilase. Samen sprintten ze voor de 2e plaats. Gebresilase had een iets betere eindsprint en Abdi moest tevreden zijn met een 3e plaats.