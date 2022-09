Een Memorial Van Damme van hoog niveau: Belgische records voor Cynthia Bolingo en Julien Watrin, 3 wereldjaarprestaties

De Memorial Van Damme kende in 2022 ook een geslaagde editie. Cynthia Bolingo en Julien Watrin hebben het nationaal record verbeterd. Ook waren er 3 wereldjaarprestaties. Bij het polsstokspringen viel er een verrassing.

Cynthia Bolingo mocht zich op de Memorial Van Damme meten met de wereldtop. Op de 400 meter liep ze naar een knappe 3e plaats en een nationaal record: 50"19. De winst was voor Fiordaliza Cofil.

Eerder had Julien Watrin ook al een Belgisch record gelopen. Op de 400 meter horden liep hij een sterke race en kon hij lange tijd de toppers volgen. Pas in de laatste rechte lijn moest hij de anderen laten gaan. HIj finishte als 4e en liep 48"66. De winst was voor Alison dos Santos.

© photonews

Enkele Belgian Cheetahs hadden de avond mogen openen. Helena Ponette toonde haar EK-vorm, maar moest wel de Amandine Brassier voor zich dulden. Ponette liep wel een persoonlijk record op de 400 meter: 51"82. Camille Laus was 5e. Imke Vervaet 6e. Paulien Couckuyt en Nina Hespel sloten de rij.

Daarna was het aan de Belgian Tornados. Kevin Borlée won de 400 meter in 45"72. Alexander Doom was 3e. Jonathan en Dylan Borlée vervolledigden de top 5. Jonathan Sacoor eindigde op plaats 7.

Een van de afsluitende nummers was het verspringen bij de vrouwen. Nafi Thiam eindigde 4e met een sprong van 6,46 meter. Noor Vidts sprong een persoonlijk record: 6,40 meter. De winst was voor Ese Brume.

© photonews

Delphine Nkansa zag op de 100 meter een duel tussen Shelly-Ann Fraser-Pryce en Shericka Jackson. Jackson haalde het in 10"73. Fraser-Pryce was een honderdste trager. Nkansa eindigde 8e.

Op de 800 meter was er een persoonlijk record voor Eliott Crestan: 1'44"24. Hij eindigde daarmee 4e. Robin Vanderbemden eindigde 7e (21"02) in zijn 200 meter. Elise Vanderelst liep een seizoensbeste op de 1500 meter: 4'04"43.

In het polsstokspringen zagen we een verrassing. Er was een strijd tussen Mondo Duplantis en Ernest John Obiena. Duplantis had moeite om over 5,91 meter te geraken. Obiena ging er wel over en legde zo de druk bij Duplantis. Hij faalde ook een 3e keer op 5,91 meter. Ben Broeders lag er eerder al uit. Hij ontgoochelde en geraakte niet over de aanvangshoogte van 5,41 meter.

© photonews

Ook vielen er enkele knappe records te noteren. Yaroslava Mahuchikh sprong in het hoogspringen over 2,05 meter. Een wereldjaarprestatie, meetingrecord en Oekraïens record. Ook probeerde ze over het wereldrecord te springen, maar 2,10 meter was te hoog gegrepen.

Jacob Krop liep een wereldjaarprestatie op de 5000 meter. Zijn tijd (12'45"71) was ook een Amerikaans record. In die 5000 meter werden trouwens nog 9 persoonlijke records gelopen, waarvan 4 ook nog eens goed waren voor een nationaal record.

Ook in het speerwerpen bij de vrouwen was er een wereldjaarprestatie. Kara Winger gooide haar speer 68,11 meter ver. Goed voor een Amerikaans record en een meeting record.