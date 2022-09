Nafi Thiam wijzigt programma op Memorial Brussel

Nafi Thiam zal op de Memorial Van Damme van vrijdag niet deelnemen aan het hoogspringen.

Nafi Thiam wijzigt haar programma op de Memorial Van Damme in Brussel. Onze landgenote kiest noodgedwongen voor het verspringen in plaats van het hoogspringen. “Op het EK in München heb ik mijn teen bezeerd en die is daarna ontstoken geraakt”, vertelde Thiam donderdag op een persconferentie.

“De blessure is niet ernstig, maar wel vervelend. Daarom heb ik beslist om het verspringen te doen in plaats van het hoogspringen. Die teen vraagt wat tijd en met hoogspringen riskeer ik ze opnieuw te bezeren. Bij verspringen heb ik geen last.”

In het verspringen zal ze zo ook Noor Vidts, haar collega op de zevenkamp, treffen op de Memorial. Een leuk extraatje voor de toeschouwers.