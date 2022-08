De Belgian Tornados veroveren zilver op de 4X400 meter op het EK in München, net geen medaille voor de Belgian Cheetahs

De Belgian Tornados hebben zilver veroverd op de 4X400 meter op het EK München. Enkel Groot-Brittannië was sneller. De Belgian Cheetahs moesten zich tevreden stellen met plaats 4.

Op voorhand was het onzeker of Kevin Borlée zou kunnen meelopen in de finale, maar hij was fit genoeg en liep als 3e loper.

Alexander Doom vertrok als 1e voor België op de 4X400 meter. Hij wisselde als 2e en Julien Watrin bleef in het zog van Groot-Brittannië lopen.

Daarna kwam Kevin Borlée. Hij moest enkel Frankrijk laten voorbijgaan, maar hij hield stand en zo ging Dylan Borlée als 3e de slotronde in. Achter hem dreigde Spanje, maar hij hield die achter zich. In de laatste rechte lijn kon hij nog versnellen en hij snelde Frankrijk nog voorbij. Zo behaalden de Tornados zilver op het EK in München.

BELGIAN CHEETAHS

Een half uur later waren de Belgian Cheetahs aan de beurt. Cynthia Bolingo was de startloopster voor België. Ze wisselde bij de eersten en gaf haar stok aan Hanne Claes door. Zij startte snel, maar op het einde moest ze het bekopen.

Helena Ponette vertrok als 4e, maar ze liep een fantastische ronde en Camille Laus mocht als 1e vertrekken. Ze hield eerst nog stand, maar in de laatste rechte lijn werd ze nog voorbijgelopen door Nederland, Polen en Groot-Brittannië. Zo eindigde België op een ondankbare 4e plaats. Ze verbeterden het nationale record wel met bijna 2 seconden (3'22"12).