Net geen tweede Belgische medaille maar Nafi Thiam wel voor tweede keer Europees kampioene in de zevenkamp!

Nafi Thiam blijft maar titels verzamelen. De Belgische topatlete is opnieuw Europese kampioene in de zevenkamp! Ze is de enige landgenote die op de meerkamp eremetaal behaalde, want Vidts viel net van het podium.

Nafi Thiam had op het EK haar zinnen gezet op een nieuwe titel en domineerde woensdag op de eerste dag van de zevenkamp. Zeker in het hoogspringen stak ze er met kop en schouders bovenuit. Thiam rondde die eerste dag dus af met een riante voorsprong. Het kon overigens niet op voor België, want Noor Vidts was een hele knappe tweede. THIAM BEHOUDT VOORSPRONG De nummers op de tweede dag verliepen veel minder vlot dan Thiam, maar ze zorgde er wel voor dat ze nog altijd een ruime voorsprong behield. Vidts daarentegen verloor wel enkele plaatsen en stond na zes van de zeven onderdelen vierde. Het werd dus nog strijden voor de podiumplaats. Dat moest gebeuren in de afsluitende 800 meter. Nafi Thiam maakte het uiteraard af: haar Europese titel kwam niet meer in het gedrang. Het is voor de tweede maal in haar carrière dat ze op het EK triomfeert. Noor Vidts kon haar achterstand op haar concurrenten niet meer goedmaken en stelde het net als op de Olympische Spelen op de vierde plaats. Sulek en Kälin werden respectievelijk tweede en derde.