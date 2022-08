Kevin Borlée valt op het EK geblesseerd uit in de halve finales van de 400 meter, problemen voor de Belgian Tornados?

Pech voor Kevin Borlée op het EK in München. Hij heeft zich in de halve finales van de 400 meter geblesseerd.

Vanmiddag stonden op het EK in München de halve finales van de 400 meter op het programma. Alexander Doom eindigde in zijn halve finale pas 6e. Daarmee kon hij zich niet plaatsen voor de finale.

Voor Dylan Borlée was er wel goed nieuws. Hij plaatste zich met een tijd van 45"67 voor de finale. Borlée werd 2e in zijn halve finale.

Minder goed nieuws was er voor Kevin Borlée. Al in de 1e bocht voelde hij iets knappen. Hij kon niet verder en finishte niet. Geen finale dus voor hem. Mogelijk geeft die blessure ook problemen voor de Belgian Tornados. Kevin Borlée is de slotloper van het kwartet.