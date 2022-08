Koen Naert kan zichzelf niet opvolgen als Europees kampioen op de marathon, Hanne Verbruggen knap 8e bij de vrouwen

Koen Naert is er niet in geslaagd een EK-medaille op de marathon te behalen. Hanne Verbruggen liep een knappe wedstrijd bij de vrouwen en eindigde 8e.

4 jaar geleden kroonde Koen Naert zich in Berlijn tot Europees kampioen op de marathon. In München stond hij opnieuw aan de start op zoek naar een nieuwe medaille.

In de 1e kilometers kreeg Naert hulp van landgenoot Nikolaï Saké. Saké hield hem lang uit de wind. Naert kon lang mee, maar in het laatste deel had Naert het moeilijk om te volgen als er versneld werd. Naert eindigde uiteindelijk op plaats 8.

Voorin leek Israëliër Maru Teferi naar de overwinning te snellen, maar vanuit de achtergrond kon de Duitser Richard Ringer in de laatste meters hem nog voorbijlopen.

Bij de vrouwen was het goud voor de Poolse Aleksandra Lisowska. Hanne Verbruggen liep een knappe race en eindigde uiteindelijk op plaats 8 in een tijd van 2u29'44".