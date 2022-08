Thomas Van der Plaetsen blijft pech kennen: hij mist het EK door een voetblessure

Thomas Van der Plaetsen kent opnieuw pech. Na het WK mist hij ook het EK.

Op de Olympische Spelen in Tokio was Thomas Van der Plaetsen een grote pechvogel. Bij het verspringen liep de tienkamper een zware hamstringblessure. Daarna volgde een lange revalidatie.

Van der Plaetsen wou zijn lichaam extra rust gunnen. Hij paste voor het WK in Eugene om alles op het EK in München te zetten, maar hij kende opnieuw pech. Bij een training voor het posstokspringen deed hij een misstap. Een voetblessure en geen EK was het verdict.

"Het voelt onwerkelijk dat ik zo hard gewerkt heb en nu mijn hoofddoel moet missen", schrijft Van der Plaetsen op Instagram. "Na een lange revalidatie had ik gehoopt op een kampioenschap."