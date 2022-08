Dafne Schippers opnieuw uit met een blessure: ze mist het EK in München

Dafne Schippers heeft forfait gegeven voor het EK in München. Ze is uit met een rugblessure.

Op het WK in Eugene was Dafne Schippers er niet bij. Ze wou zich volledig focussen op het EK in München, maar dat plan ligt in duigen.

Op Instagram deelde Schippers mee dat ze niet naar het EK zal kunnen gaan. In Italië liep ze een rugblessure op. Ze liep een wervelbreukje op.

"De timing kon niet slechter, omdat het EK eraan komt en ik daarop alles had gezet", schreef Schippers op Instagram. "Ik zal nu voor de rest van de Nederlandse delegatie moeten supporteren."