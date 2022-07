De Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs staan in de finale op het WK

De Belgian Tornados en de Belgian Cheetahs hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de finale op de 4x400 meter op het WK in Eugene.

De Belgian Cheetahs moesten als 1e aan de bak komen. Naomi Van den Broeck, Imke Vervaet, Helena Ponette en Camille Laus zetten in hun halve finale de 2e tijd neer. Enkel Jamaica was sneller in hun reeks. Van alle finalisten had België de 4e tijd. De Verenigde Staten hadden de snelste tijd. Ook viel er een verrassing. Polen werd in dezelfde reeks van België pas 5e. Onvoldoende om de finale te halen.

Bij de mannen loodsten Julien Watrin, Dylan Borlée, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée België naar de finale op de 4x400 meter. Ze wonnen hun halve finale. In die halve finale liet favoriet Botswana bij een wissel de stok vallen en daarmee waren ze uitgeschakeld. Net als bij de vrouwen zetten de Verenigde Staten de beste tijd neer.

DRAMA VOOR ANNE ZAGRÉ

In de reeksen van de 100 meter horden was er veel pech voor Anne Zagré. Ze miste haar start en op de koop toe werd ze gehinderd door Nia Ali die in haar val een horde van Zagré meesleurde. De Belgische federatie diende een klacht in bij de jury en Zagré mocht haar reeks opnieuw lopen. Daarin moest ze sneller dan 13"12 lopen. Dat leek ook te lukken, maar bij de laatste horde kwam ze ten val. Daarmee was ze uitgeschakeld in de reeksen.