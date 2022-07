Carl Lewis is bezorgd over de toekomst van de atletiek. Dat vertelde hij in een interview met Het Nieuwsblad.

Het Nieuwsblad had een gesprek met atletieklegende Carl Lewis. Hij won in zijn carrière 8 gouden Olympische medailles en ook een keer zilver. Ook liep hij in 1991 op het WK een wereldrecord op de 100 meter: 9"86. In het gesprek sprak hij zijn bezorgheid uit over de toekomst van de atletiek.

Volgens Lewis moeten er dramatische veranderingen gebeuren. De federaties zijn volgens hem amateuristisch en willen ze niet professionaliseren. Hij verwijst naar de NBA en de NFL die zich hebben aangepast aan de tv. Zo konden zij hun sport promoten. Volgens Lewis doet de atletiek dat niet.

Ook zijn er nog altijd profs en amateurs en de belangen van beiden lopen samen. Dat crasht volgens Lewis. De atleten moeten volgens hem beslissen dat het niet meer houdbaar is, dan pas kan er iets veranderen.

DIAMOND LEAGUE

Lewis boycotte in zijn carrière ook de Diamond League, die toen nog de Golden League heette. Ook zei hij de andere atleten dat het geen goed idee was om de sport in handen van de federatie te laten nemen.

Hij vindt dat de plaats van de Diamond League-meetings ook moet afhangen van de toeschouwers. Na 3 jaar niet genoeg volk in het stadion, dan vlieg je eruit. De Memorial Van Damme hoort voor Lewis daar niet bij. Die bestonden eerder al en zijn meegeëvolueerd en hebben hun straffe concept behouden volgens Lewis.