Paulien Couckuyt haalt de halve finale op de 400 meter horden, verrassing in de mannenfinale

Paulien Couckuyt heeft zich op het WK in Eugene geplaatst voor de halve finale op de 400 meter horden. Bij de mannen zaten ze al aan de finale. Daar is er een verrassing gevallen.

Voor het WK in Eugene was het al bang afwachten voor Paulien Couckuyt. Kort voor het WK had ze positief getest op corona. Nadien testte ze negatief. Dus mocht Couckuyt wel afreizen. Verre van een ideale voorbereiding, want in het begin van het jaar had ze last van een hamstringblessure.

In haar reeks op de 400 meter horden kwam Couckuyt als 3e uit de laatste bocht. In de laatste recht lijn moest ze nog iemand extra laten voorgaan, maar met een 4e plaats was ze rechtstreeks geplaatst voor de halve finale. Haar eindtijd was 55"42. Bijna een seconde boven haar Belgisch record (54"47).

"Het is een overwinning om door te gaan naar de volgende ronde", zei Couckuyt voor de camera van Sporza. "Zeker een mentale overwinning. Het was geen perfecte koers, maar ik ben wel tevreden met mijn tijd. Die is nog degelijk. En ik mag een ronde verder. Op het einde voelde ik dat de weerstandstrainingen ontbraken. Dus het kan altijd beter."

VERRASSING IN DE MANNENFINALE

Bij de mannen zaten ze al aan de finale op de 400 meter horden. Olympisch kampioen en wereldrecordhouder Karsten Warholm was de topfavoriet, ondanks een hamstringblessure vorige maand. Maar in de reeksen en de halve finale liet hij zien dat hij in orde was.

In de finale verliep het niet zo goed voor Warholm. Hij ging nog als leider de laatste bocht in, maar hij tikte een horde aan en verloor zijn evenwicht. Hij finishte als 7e. Het goud was voor Alison Dos Santos.