Nafi Thiam gaat tot het uiterste en is na één van haar beste scores opnieuw wereldkampioene(!), top vijf voor Vidts

Nafi Thiam gaat opnieuw als wereldkampioene door het leven! Een van haar beste scores in haar carrière leverde een tweede wereldtitel op.

Nafi Thiam kenden een moeizame voorbereiding met een aanslepende rugblessure, maar ging op het WK atletiek voluit voor haar tweede wereldtitel in het zevenkamp. Het zag er ook goed uit nadat Thiam de beste bleek in het verspringen.

De Nederlandse Anouk Vetter bleek echter een meer dan waardige concurrente. Vetter had na het speerwerpen een minimale leiding genomen. In tijdsverschil drukte zich dat uit in 1,4 seconde. Dat moest dus nog goedgemaakt worden op de 800 meter.

STERKE AFSLUITER VAN THIAM

Thiam had op dat onderdeel de betere papieren en ging er na de eerste ronde al stevig vandoor. Haar tijd van 2'13" was een nieuwe persoonlijke besttijd. Bijna zeven seconden later kwam Vetter over de streep. Met 6947 punten behaalde Thiam de tweede beste score in de zevenkamp in haar carrière. Uiteraard volstond dat voor de wereldtitel. Landgenote Noor Vidts eindigde op een vijfde plek.