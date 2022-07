WK-goud zit in de pijpleiding na indrukwekkende dag Nafi Thiam

Op het WK atletiek hebben we met Bashir Abdi onze eerste (bronzen) medaille beet. Een dag later gaat daar nog een (gouden) medaille bijkomen, zoveel is nu al bijna duidelijk. En wie weet nog eentje?

Nafi Thiam heeft indruk gemaakt op de eerste dag van de zevenkamp. Een dik persoonlijk record op de horden (13.21 seconden, dertien honderdsten beter dan haar besttijd tot dusver) was de inzet van een prachtige dag.

Met ook nog een meer dan degelijke 1m95 in het hoogspringen en een prima 15m03 in het kogelstoten had ze een ruime afstand. De 200 meter was op haar niveau: 24.39 seconden.

In de stand heeft ze 61 punten meer dan Anouk Vetter, Noor Vidts volgt voorlopig op de vijfde plaats en mag ook nog dromen van eremetaal.

Met het verspringen en zeker het speerwerpen nog op komst lijkt goud voor Thiam nu alvast een zekerheidje, al mag er niets verkeerd gaan.

Andere Belgen

Voor Philip Milanov (discus) en Julien Watrin (400 meter horden) was er minder goed nieuws. Zij overleefden de kwalificaties niet.

Maandag komen nog twee extra Belgen in actie. Het begint met Mieke Gorissen op de marathon, later is er ook Imke Vervaet op de 200 meter.