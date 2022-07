Bashir Abdi toch tevreden met medaille: "Ik besef dat je ook met lege handen kan achterblijven"

Bashir Abdi was meteen na de marathon op het WK ontgoocheld over zijn bronzen medaille. Hij kwam voor meer, vertelde hij aan Sporza. Enkele uren later dacht hij daar al anders over.

"Ik ben ontgoocheld", zei Bashir Abdi meteen na zijn bronzen medaille op de marathon aan Sporza. "Ik was voor meer naar hier gekomen." Enkele uren later klonk het al anders bij Abdi: "Ondertussen ben ik blij met die medaille. Ik was gekomen voor meer, maar je kan op dit niveau ook met lege handen achterblijven. Nu heb ik die medaille en een medaille blijft een medaille." Op de Spelen in Tokio won Abdi brons op de marathon en die medaille heeft nog altijd een streepje voor: "De Olympische Spelen zijn maar om de 4 jaar. Terwijl het WK elke 2 jaar doorgaat. Dus dan is het makkelijker om een medaille te halen."