Watrin eerste Belg die doorstoot naar volgende ronde op WK atletiek

Julien Watrin heeft zich op het WK Atletiek in de Verenigde Staten gekwalificeerd voor de volgende ronde.

Watrin zat in zin reeks van de 400m horden bij olympisch kampioen Karsten Warholm en kon hem logischerwijze niet verslaan. Maar de Belg slaagde er wel in om als tweede over de finish te komen, wat hem een rechtstreeks ticket oplevert voor de halve finale van het WK.

Hij is zo de enige Belg die zich voorlopig voorbij de reeksen heeft geknokt op het WK. "De reeksen geven altijd stress. Als je ze niet overleeft, keer je toch ontgoocheld terug naar huis. Maar ik ben blij dat ik het gehaald heb en zal morgen mijn halve finale lopen alsof het een finale is", klinkt het vastberaden.