Bashir Abdi pakt brons op de marathon op het WK

Bashir Abdi heeft brons veroverd op de marathon op het WK in Eugene. Het goud ging naar Tamirat Tola.

Op de 3e dag van het WK atletiek in Eugene stond in de ochtend de marathon op het programma. Een van de favorieten was Bashir Abdi.

Abdi zette zich in het begin vooral achteraan de grote kopgroep. Het tempo lag niet te hoog. Dus kon hij zonder al te veel problemen achterin blijven.

In het laatste kwart van de race versnelde Tamirat Tola. Niemand kon volgen. Abdi zat in de 1e groep achter Tola. Tola snelde naar goud en Abdi moest in de laatste rechte lijn enkel Mosinet Geremew laten voorgaan.