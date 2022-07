Armand Duplantis springt naar een nieuw wereldrecord polsstokspringen

Armand Duplantis heeft een nieuw wereldrecord gevestigd in het polsstokspringen. Het nieuwe record voor outdoor staat nu op 6,16 meter.

In het polsstokspringen is er outdoor een nieuw wereldrecord bij de mannen. Armand Duplantis sprong op de Diamand League-meeting in Stockholm bij zijn 2e poging over 6,16 meter. Dat is 1 centimeter beter dan zijn vorige record die hij bijna 2 jaar geleden in Rome sprong.

Nog bij het polsstokspringen bleef Ben Broeders onder de verwachtingen. Hij kon geraakte niet hoger dan 5,63 meter en eindigde daarmee op een 7e plaats. Daarmee bleef hij ruim onder zijn Belgisch record van 5,85 meter en zijn sprong van 5,80 meter die hij hem de zege in Parijs opleverde.