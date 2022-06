Jonathan Sacoor heeft corona: "Het WK komt normaal niet in gevaar"

Jonathan Sacoor heeft een coronabesmetting opgelopen. Dat slaat zijn voorbereiding op het WK in de war. "Maar het WK in Eugene komt normaal gezien niet in gevaar", zei Jacques Borlée aan Sporza.

"Eind mei dacht Jonathan Sacoor dat hij griep had", zei Jacques Borlée aan Sporza. "Maar achteraf bleek dat hij een coronabesmetting had opgelopen. De dokter heeft hem gezegd dat hij het rustiger moet aandoen. Fysiek mag hij niet voluit gaan. Daardoor is het onzeker dat hij kan deelnemen aan het BK eind deze maand. Misschien dat hij aan de 200 meter meedoet. We zullen op het laatste moment beslissen."

Op 15 juli begint het WK atletiek in Eugene. Volgens Borlée komt dat in principe niet in gevaar: "Hij zal later aansluiten, maar hij zal klaar zijn voor het WK. Daar zal hij sowieso de individuele 400 meter lopen en ook de 4x400 meter. Een atleet die de 400 meter onder de 45 seconden kan lopen, laat ik niet thuis." Voor Sacoor is 47"54 dit seizoen de snelste tijd op de 400 meter. Die dateert al van maart.