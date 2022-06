Kevin en Dylan Borlée schitteren met één-tweetje in Bern, landgenoot met Belgisch record zeker van WK-deelname

Onze Belgische toppers hebben nog eens geschitterd op de piste. Kevin en Dylen Borlée zorgen in Berlijn voor een prachtig één-tweetje. Het beste nieuws kwam misschien nog wel van een andere landgenoot.

Kevin en Dylan Borlée deden op de Citius Meeting in Bern mee aan de 400 meter zonder horden. En hoe ze dat deden! Ze maakten er een spannende onderlinge strijd om de overwinning van. Kevin Borlée liep in 45"12 naar de zege. Zijn beste tijd sinds 2018.

Het was al even geleden dat de Borleés nog eens een topprestatie leverden, maar in Bern was dat dus zeker het geval. Ook de prestatie van Dylan mocht meer dan gezien worden. Zijn tijd van 45"18 betekende een verbetering van zijn persoonlijk record en een mooie tweede plaats.

Wie ook kon vieren in Zwitserland, was Julien Wautrin. Hij liep de 400 meter horden en deed dat in 48"90. Dat is exact de WK-limiet. Wautrin plaatst zich zo dus voor het WK, terwijl hij nog nooit eerder onder de 49 seconden was gedoken. Wautrin verbetert zo ook het Belgische record dat al sinds 1966 op de tabellen stond.