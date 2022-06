Jonathan Borlée loopt na 3 jaar nog eens een individuele 400 meter

Jonathan Borlée gaat nog eens een individuele 400 meter lopen. Het is al van 2019 in Madrid geleden.

De laatste individuele 400 meter van Jonathan Borlée dateert al van 2019. Toen liep hij op een meeting in Madrid 46"89. Nadien had Borlée vooral last van blessures. Hij liep nog enkele keren een kortere afstand of hij liep de 4X400 meter.

Op een meeting in Bern zal Borlée voor de 1e keer weer een individuele 400 meter lopen. Daar kan hij op jacht gaan naar een EK-ticket. Hij zal daarvoor 45"70 moeten lopen. Als hij het WK wil halen is 44"90 nodig. Ook heeft Borlée nog altijd het nationaal record op die afstand: 44"43.

In Bern zullen ook Kevin en Dylan Borlée lopen. Kevin Borlée is al geplaatst voor het EK. Dylan Borlée moet nog de richttijd lopen. Zijn seizoensbeste is 45"80.