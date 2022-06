Knaltijd op de 5000 meter bij de mannen in Rome, ook 3 anderen beste wereldjaarprestaties

Nicholas Kimeli heeft tijdens de Diamond League-meeting in Rome een toptijd gelopen op de 5000 meter. Ook zijn er nog 3 andere wereldjaarprestaties.

In Rome was er gisterenavond een Diamond League-meeting. Op het programma stond onder meer de 5000 meter bij de mannen. De Keniaan Nicholas Kimeli liep naar 12'46"33. Dat is voor hem een persoonlijk record. Ook is dat een beste wereldjaarprestatie en een meetingrecord. Het vorige stond op naam van Eliud Kipchoge. De tijd van Kimeli is ook de 7e tijd aller tijden op die afstand.

Ook waren er nog 3 andere wereldjaarprestaties in Rome. Die waren allemaal bij de vrouwen. Op de 100 meter horden won de Puerto Ricaanse Olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn met 12"37. De 800 meter ging naar Amerikaans Olympisch kampioene Athing Mu met 1'57"01. De Amerikaanse Sandi Morris sprong in het polsstokspringen over 4,81 meter.