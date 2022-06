Naomi Van den Broeck loopt persoonlijk record op de 400 meter, Jonathan Sacoor stelt teleur

Naomi Van den Broeck heeft een persoonlijk record gelopen op de 400 meter tijdens de Flanders Cup in Oordegem. Jonathan Sacoor stelde op zijn 400 meter dan weer teleur.

In Oordegem was er gisteren de Flanders Cup. Daar verbeterde Naomi Van den Broeck haar persoonlijk record op de 400 meter. Haar nieuwe tijd is 52"49. Al haalt ze daarmee de limiet voor het EK of WK nog niet. Daarvoor is respectievelijk een tijd van 51"70 en 51"35 nodig. Helena Ponette was 2e in de reeks met een tijd van 52"86.

Bij de 400 meter horden liep Paulien Couckuyt niet naar haar beste tijd (56"05). Dat is ver boven haar persoonlijk record (54"47). Ze is wel al geplaatst voor het EK en het WK.

Op de 400 meter bij de mannen was er niet zo'n goede tijd voor Jonathan Sacoor. Zijn tijd stopte pas bij 47"70. Dat is ver boven zijn persoonlijk record (45"03). Sacoor had zich voor jaar wel al kunnen plaatsen voor het EK. Voor het WK zal hij nog onder zijn persoonlijk record moeten lopen. Hij zal 44"90 moeten lopen.