Nafi Thiam opent goed in Lokeren, maar zit nog met zorgen

Nafi Thiam heeft haar seizoen geopend in Lokeren. Daar kwam ze in actie op de 100 m horden en zette ze een goede tijd neer, maar toch zit ze nog met zorgen.

In Lokeren startte Nafi Thiam aan haar outdoorseizoen. Ze kwam daar in actie op de 100 m horden. Uiteindelijk liep ze naar 13"58. Dat was goed voor de zege. "Het was nog een beetje rommelig", zei ze achteraf aan Sporza. "De start was niet top en op de laatste horden verloor ik een beetje mijn ritme. Dus in verhouding met mijn gevoel kan ik leven met de tijd."

Toch heeft Nafi Thiam nog zorgen. Ze heeft al enkele maanden last van de rug. "Maar tijdens de horden heb ik daar weinig last van", ging ze verder. "Het is iets dat niet in enkele tellen kan opgelost worden. Het is voor de lange termijn. Mijn doel is nog altijd om het WKte halen." Dat WK gaat door in het Amerikaanse Eugene en loopt van 15 tot en met 24 juli.