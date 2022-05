De Memorial Van Damme organiseert in 2024 en 2026 de finale van de Diamond League: "Een pocketversie van het WK"

In 2024 en 2026 organiseert de Memorial Van Damme de finale van de Diamond League. Tijdens die finale zijn 32 disciplines te zien, verspreid over 2 dagen. Enkel de allerbesten van dat seizoen kunnen zich plaatsen voor de finale.

"Door het format wordt die finale een pocketversie van het WK", zegt meetingdirecteur Kim Gevaert. "Het is ook een uniek moment voor de Belgische sportliefhebbers om alle sterren van de atletiek te zien. Ook is het een goede gelegenheid voor Brussel om zich aan de rest van de wereld te laten zien."

Afgevaard bestuurder Bob Verbeeck van de Memorial Van Damme ziet ook nog een aantal voordelen: "In 2024 valt de meeting kort na de Spelen in Parijs. Dus we zullen enkele Olympische kampioenen aan het werk zien. En in 2026 vieren we onze 50e verjaardag. Er is geen betere manier om dat met een finale te vieren."

The Wanda @Diamond_League has set the dates for the finals for the next 5️⃣ years. Two of them have been attributed to the #AllianzMemorialVanDamme: 2024 and 2026!

