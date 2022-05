Het EK veldlopen gaat in 2023 in Brussel door

De Europese atletiekbond heeft Brussel aangeduid als de gaststad van het EK veldlopen in 2023. België was de enige kandidaat.

In 2023 zal het Park van Laken het strijdtoneel zijn van het EK veldlopen. Zij hadden zich als enige kandidaat gesteld voor het EK.

"De Europese federatie hoorde met plezier dat we ons kandidaat hadden gesteld", zegt organisator Jos van Roy. "En Brussel is een mooie stad. De Europese hoofdstad ook."

De omloop in het Park van Laken is al enkele jaren het decor voor het BK veldlopen. Dit jaar gaat het EK veldlopen door in Turijn.