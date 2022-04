Bashir Abdi is klaar voor de marathon van Rotterdam: "Bashir is heel geliefd in Rotterdam"

Bashir Abdi zal zondag meelopen in de marathon van Rotterdam. Sporza had een interview mijn zijn coach, Gary Lough.

"Normaal hadden we deze wedstrijd overgeslagen. Maar Bashir is heel geliefd in Rotterdam", zegt zijn coach Gary Lough. "Bashir start niet met de ambitie om het Europees record te verbeteren, maar wel om de wedstrijd te winnen", zegt zijn coach Gary Lough. "Het is een sterk deelnemersveld, dus winnen wordt geen gemakkelijke opdracht."

Later in het seizoen komen de belangrijkste momenten voor hem. "Het WK en een marathon in de herfst zijn de grote doelen dit jaar", zegt coach Lough. "Was het niet in Rotterdam, dan hadden we de marathon van zondag overgeslagen. Maar Bashir is zo geliefd in die stad, vooral door zijn Europees record van vorig jaar. Rotterdam is voor hem bijna een thuiswedstrijd."