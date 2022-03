Noor Vidts verovert goud met drie persoonlijke records en is wereldkampioene in de vijfkamp!

België heeft er weer een wereldkampioene bij! Noor Vidts veroverde goud op de vijfkamp op de eerste dag van het WK indoor. Doorheen de hele dag imponeerde Vidts op de verschillende nummers.

Noor Vidts verspeelde geen tijd om aan de leiding te gaan: ze won meteen de 600 meter horden. In het hoogspringen bleef Vidts in competitie tot aan 1m86. Adrianna Sulek sprong nog hoger en nam zo ook de koppositie over.

Het volgende onderdeel was het kogelstoten en daarin blonk Vidts opnieuw uit. Een tweede onderdeel dat ze op haar naam wist te schrijven, waardoor ook de eerste plaats in de stand opnieuw voor haar was. En het kon nog altijd beter: in het verspringen overtuigde Vidts met een sprong van 1,60m.

WERELDTITEL MET GLANS

Binnen de vijf seconden van de Poolse Sulek eindigen, volstond om de wereldtitel te pakken. Vidts deed nog meer dan dat: ook de 800 meter haspelde ze het allersnelst af. De wereldtitel was voor haar, een titel met glans bovendien! Onderweg naar die gouden medaille zette Vidts liefst drie persoonlijke records neer.