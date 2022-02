Thomas Van der Plaetsen is terug na zware blessure: "Nog vier tot vijf maanden"

In Tokio liep het voor tienkamper Thomas Van der Plaetsen helemaal fout toen hij in het verspringen zijn hamstrings afscheurde.

De beelden waren verschrikkelijk en gingen de wereld rond. Een half jaar nam hij de tijd om te herstellen van de zware blessure. “Gezien de aard van de blessure verloopt mijn revalidatie perfect. Al had ik af en toe visioenen, dat ik mijn been zou breken als ik sprong bijvoorbeeld. Binnen twee, drie weken kan ik sprinten”, zegt Thomas Van der Plaetsen aan Het Nieuwsblad.

“Ik heb nog wel elke dag last aan mijn hamstrings, maar ik ben al lichtjes aan het springen, kan gooien, kan 26, 27 kilometer per uur lopen… Binnen vier à vijf maanden hoop ik competitieklaar te zijn. Hét doel is het WK in Eugene, in Oregon, een leidraad voor mijn revalidatie. We zien hoe het gaat, maar in mijn hoofd zijn de Spelen van Parijs 2024 nog steeds een doel.”

Van der Plaetsen is ondertussen 31 jaar en misschien volgt er nog één keer de Spelen. “Maar nu zat ik op mijn beste niveau ooit, dat komt niet meer terug. Maar ik stel mij niet de vraag: waarom moet mij dit allemaal overkomen? Ik draag wat ik krijg.”