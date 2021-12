Eline Berings is besmet met het coronavirus: "Ik ben vijf dagen echt heel ziek geweest"

Het coronavirus lijkt aan kracht te verliezen, maar toch zijn er nog steeds mensen die er zeer ziek van worden. Zo ook atleten, want Eline Berings is besmet en heeft er toch enkele dagen heel wat last van gehad.

Eline Berings deed haar verhaal op Twitter. "Dag 7 COVID. Nog steeds veel symptomen. Nog steeds positieve zelftest. 5 dagen echt heel ziek geweest. Bij kleine inspanning nog steeds kortademig", legde Berings uit. "Een “verkoudheid” zou ik dit zelf niet noemen. Ik kan ook die ene pechvogel zijn natuurlijk. Dat kan ook." Dag 7 COVID. Nog steeds veel symptomen. Nog steeds positieve zelftest. 5 dagen echt heel ziek geweest. Bij kleine inspanning nog steeds kortademig. Een “verkoudheid” zou ik dit zelf niet noemen. Ik kan ook die ene pechvogel zijn natuurlijk. Dat kan ook 🐣🤦🏼‍♀️. — Eline Berings (@ElineBerings) December 30, 2021