Bashir Abdi sleept prestigieuze prijs in de wacht

In het stadhuis in Brussel heeft Bashir Abdi zijn Nationale Trofee voor Sportverdienste in onvangst genomen

De marathonloper krijgt die prijs na een uitzonderlijk jaar met een Europees record en olympisch brons. Of hij nog denkt aan die gemiste titel van Sportman van het Jaar? "Neen, ik ben enorm blij met plek 2", zei hij. "Ik ben vereerd en blij", zei Abdi. "Dit is een mooie erkenning voor alle opofferingen die ik doe. Het motiveert me om nog meer te trainen en een medaille te pakken met een andere kleur dan brons", citeert Sporza.

De feestdagen laat Abdi Bashir aan zich voorbijgaan want hij blijft gewoon doortrainen om klaar te zijn voor 2022. "Ik loop eerst in Rotterdam. Daar verdedig ik mijn titel. Dan trekken we voor het WK naar de Verenigde Staten. Het is de eerste keer dat ik zal starten als een van de favorieten. Dat is een nieuwe rol voor mij. We zullen zien of dat me ligt."