Bashir Abdi heeft nog ambities: "Op een dag val ik het wereldrecord aan"

Bashir Abdi heeft er een mooi jaar opzitten, met enkele stevige sportieve prestaties.

Brons op de Olympische Spelen en een Europees record op de marathon van Rotterdam. Het was een mooi jaar voor de atleet uit Gent. “Het was een fantastisch sportjaar, niet alleen voor mezelf, maar ook voor België”, zegt Abdi bij Sporza. “Ik hoop dat we met Team Belgium nog gelijkaardige jaren meemaken, maar voor mij was het absoluut een topjaar.”

Aan erkenning ook geen gebrek voor de atleet. Hij kreeg de Vlaamse Reus en de Nationale Trofee voor Sportverdienste toebedeeld.

Bovendien ziet hij ook nog veel ruimte voor progressie. “Het is de bedoeling van elke topsporter om een bepaald niveau te bereiken en van daaruit verder te groeien. Ik heb nu 20,5 km/u gelopen, de vraag is: "Kan ik nog een stuk sneller?" Daar droom ik absoluut van. Ik sluit niet uit dat ik op een dag het wereldrecord zal aanvallen.”