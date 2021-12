Belgian Athletics tevreden met EK veldlopen: "Doelstellingen bijna allemaal gehaald"

De Belgische selectie keerde vandaag terug na het EK veldlopen van afgelopen weekend in het Ierse Dublin.

De tevredenheid is groot over het EK. "We zijn heel tevreden over dit EK", aldus Gery Follens. "Het belangrijkste voor ons is dat de doelstellingen als team bijna allemaal gehaald zijn. We hadden vier volwaardige teams in Dublin, en drie daarvan hebben de top zes gehaald: de beloften en de elite mannen enerzijds en dan natuurlijk de Mixed Relay, die voor de bronzen kers op de taart zorgde."

Ook individueel werd goed gelopen. “Ook individueel zat het goed met de verrassende vijfde plaatsen van Guillaume Grimard bij de beloften en Michael Somers bij de elite mannen", zegt hij. "De negende plaats van Isaac Kimeli blijft ook een goed resultaat, al hadden we dat wel verwacht.”

Het EK veldlopen werd in het verleden vaak als een klein broertje behandeld. "Een EK veldlopen heeft een bepaalde uitstraling, en het is belangrijk voor ons als federatie om te kunnen tonen dat het goed gaat met ons afstandslopen. De mooie resultaten van de cross hopen we mee te nemen naar de piste."