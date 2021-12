Geweldig nieuws voor Bashir Abdi: de atleet is voor de derde keer vader geworden

Bashir Abdi, die op de Olympische Spelen in Tokio nog goed was voor een bronzen medaille, heeft ook op privé vlak schitterend nieuws gekregen. De atleet is namelijk voor de derde keer vader geworden.

Bashir Abdi en zijn vrouw Nimo zijn voor de derde keer ouders geworden. Na de geboortes van Kahdra en Ibrahim is nu ook Maryan op de wereld gebracht. De 31-jarige Abdi maakte het nieuws zelf bekend op Instagram. "Nieuw persoonlijk record voor mijn vrouw Nimo, in slechts tien minuten kwam Maryan op de wereld", schreef Abdi op het sociale media-platform. Een mooi jaar dus voor Abdi, want eerder haalde hij ook sportief vlak een hoogtepunt door een bronzen medaille te behalen op de Olympische Spelen. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Bashir Abdi (@bashirabdi204)