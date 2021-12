Cédric Van Branteghem benoemd tot de nieuwe CEO van het BOIC: "Voelt in zekere zin aan als thuiskomen"

Een nieuwe stap in de carrière van Cédric Van Branteghem. Hij is de nieuwe CEO van het BOIC. De voormalige spurter is de huidige Meeting Director van de Memorial Van Damme en wordt bij het BOIC de opvolger van Philippe Vander Putten.

Vander Putten verlaat het BOIC eind februari 2022, na de Olympische Winterspelen van Peking. Daarom heeft de Raad van Bestuur van het BOIC nu reeds Cédric Van Branteghem aangeduid als nieuwe CEO. Dat is het resultaat van een samenwerking tussen het Benoemings-en Remuneratiecomité van het BOIC en agentschap Korn Ferry Belgium. "Ik dank het BOIC voor het vertrouwen dat het in mij stelt en ik verheug me erop om Team Belgium te versterken", reageert Van Branteghem op zijn aanstelling. "Ik heb in het verleden al veel mooie momenten beleefd met Team Belgium; het voelt in zekere zin dan ook aan als thuiskomen." MEER ATLETEN OP DE SPELEN Van Branteghem verwijst dan naar zijn verleden als actief sprinter op de 400 meter. Nu is hij betrokken bij de Belgische sport op een andere manier. "Onze belangrijkste prioriteit zal zijn om samen met alle betrokken topsportactoren en partners verder te bouwen met de ambitie om het aantal Belgische atleten in de wereldtop (Top 8) op de Olympische Spelen te verhogen. Ik kijk uit naar deze uitdaging, samen met het BOIC-team."