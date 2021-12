Nafi Thiam overwint haar angsten: "Ik ben altijd doodsbang geweest om geopereerd te worden"

Nafi Thiam heeft haar laten opereren aan haar neus. Via Instagram laat ze weten dat ze zeer blij is dat ze het eindelijk aangedurfd heeft.

Nafi Thiam had al een hele tijd last van haar neus. Ze kon niet heel goed ademhalen en er was een operatie nodig om dat probleem op te lossen. Via Instagram doet ze haar verhaal: "Na jaren van een broodnodige operatie te vermijden, heb ik het eindelijk gedaan. Ik ben altijd doodsbang geweest om geopereerd te worden". Dat vertelde ze op haar verhaal vanuit haar ziekenhuisbed.

"Ik kan niet wachten om eindelijk de mogenlijkheid te hebben om normaal adem te halen door die stomme neus", voegde ze er nog aan toe. Begin deze maand begon de tweevoudige olympische kampioene in de zevenkamp opnieuw te trainen. Ze wil vol gaan voor het wereldkampioenschap in Amerika midden juli. Daar wil ze een tweede wereldtitel behalen na de gouden medaille in 2017. In 2019 pakte ze zilver.