WK indoor atletiek in 2024 naar Glasgow

Het wereldkampioenschap indooratletiek strijkt in 2024 in Glasgow in Schotland neer.

De internationale atletiekfederatie Word Athletics heeft vandaag bekendgemaakt dat Glasgow na het EK in 2019 nu het WK in 2024 krijgt. België heeft er goede herinneringen aan, want er werden twee medailles gewonnen. Een gouden exemplaar voor de 4x400 meter estafette bij de mannen en een zilveren plak van Cynthia Bolingo op de 400 meter. In 2022 zullen de wereldkampioenschappen indoor worden gehouden in het Servische Belgrado, van 11 tot en met 13 maart. In 2023 zullen de wereldkampioenschappen plaatsvinden in Nanjing, dat normaal in 2020 mocht organiseren.