Enorme kritiek op selectie EK veldlopen in Dublin: "Ruikt naar discriminatie"

De selectie voor het EK veldlopen in Dublin zorgt voor de nodige commotie. Er is maar één vrouw geselecteerd.

Nina Lauwaert begrijpt niet wat er gebeurt en stuurde een persbericht de wereld in. “Twaalf mannen selecteren en slechts één vrouw, in mijn ogen ruikt dat naar discriminatie. Dit gaat niet over mijn eigen selectie, maar ik voel me geraakt als vrouw”, klinkt het.

“Noch ikzelf als winnares bij de vrouwen, noch de winnares bij de beloften vrouwen van zondag wordt naar Dublin gestuurd. Het is nattevingerwerk. Een selectiecommissie beslist, maar niemand weet concreet wie daarin zit.”

Rutger Smith, topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga en lid van de selectiecommissie van Belgian Athletics, is niet onder de indruk.

Volgens hem is het selectiecriterium duidelijk. “We hebben analyses gemaakt en daaruit blijkt dat de vrouwen niet in de buurt komen van de top twintig”, zegt Smith. “We hebben gekeken naar prestaties uit het verleden, de selectiecross in Roeselare en de wedstrijden van de voorbije weken. Lauwaert is minder in vorm dan in 2018, en toen werd ze 22ste op het EK. Dan is het moeilijk verdedigbaar om haar nu te selecteren. Het niveau bij de vrouwen is gewoon niet hoog genoeg.”