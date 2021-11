Derde manche van CrossCup zondag op de agenda, selectie voor EK op het spel

Zondag wordt in Roeselare de derde manche van de CrossCup gelopen. Voor velen de ideale plek om hun selectie voor het EK te halen.

Het EK vindt op 12 december in Dublin (Ierland) plaats. Mieke Gorissen is er in Roeselare alvast niet bij, zij haakt af met een coronabesmetting.

Het wordt bij de vrouwen dan ook een open wedstrijd. Hoeveel dames zich kunnen plaatsen voor Dublin is onduidelijk. Belgian Athletics stuurde vorige keer geen enkele vrouw, omdat het niveau te laag was, zo oordeelde men.

Bij de mannen zou er zeker een ploeg van vier lopers samengesteld worden. Isaac Kimeli is de favoriet, met mannen als Michael Somers, Lahsene Bouchikhi en Lander Tijtgat om met hem mee te reizen.

De eerste twee vrouwen en mannen lopen in Dublin de Mixed Relay, de nummers drie mogen naar Ierland als reserve. Bij de vrouwen is Elise Vanderelst de grote favoriete. Camille Muls en Vanessa Scaunet zijn de andere gegadigden wellicht. Bij de mannen zijn Robin Hendrix, Stijn Baeten en Ruben Verheyden de kanshebbers.