Jonathan Sacoor ambitieus voor toekomst: "Europees kampioen worden, ik weet dat dat mogelijk is"

Hij is nog altijd maar 22 jaar maar draait al wel even rond aan de top van de Belgische en Europese atletiek. Jonathan Sacoor is zeer ambitieus voor de toekomst.

Net als veel andere sporters, zit Sacoor op stage met het BOIC in Turkije. Daar stoomt Sacoor zich klaar voor het nieuwe atletiekseizoen. Het afgelopen seizoen mocht bij proeven van de Olympische Spelen in Tokyo, al was hij daar vooral om ervaring op te doen. "Een droom die uitkwam maar sportier was het wat minder", klinkt het bij Sporza.

Door zijn jonge leeftijd oogt de toekomst nog steeds rooskleurig voor de 400m-loper en dat weet hij zelf ook. "Ik wil in 2022 Europees kampioen worden. Ik voel dat een tijd van 44"50 lopen mogelijk is en dat ik met zo'n tijd kans maak op de titel. Het is haalbaar volgens mij", aldus Sacoor.

Naast de individuele 400m hebben de Belgen ook nog een Europese titel te verdedigen op het EK . "Op het EK wil ik individueel mijn kans gaan. Op het WK is het doel een medaille pakken met de estafetteploeg. Ik heb er vertrouwen in, al zal het altijd afwachten zijn op de vorm van de andere atleten", beseft hij.