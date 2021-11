Olympiër Mieke Gorissen keert terug naar het veldlopen

Zondag trekt Mieke Gorissen drie maand na haar olympische marathon opnieuw het veld in. Ze zal deelnemen aan de Cross Cup.

Zondag wordt de eerste manche van de Cross Cup in Mol gelopen. Olympisch marathonloopster Mieke Gorissen zal van de partij zijn.

De voorbije maanden waren onverwacht hectisch met heel veel media-optredens. “Ik had er nooit bij stilgestaan dat er zoveel op mij zou afkomen. Allemaal fijne ervaringen. Maar het was ook overdonderend”, reageert Gorissen bij HBVL.

“Ik heb mensen moeten teleurstellen omdat ik niet op alles ja kon zeggen. Mensen ontgoochelen doe ik niet graag, maar ik moest ook eerlijk zijn met mezelf. Oktober was een vreemde maand. Ik heb me volledig afgesloten voor de sociale media, want het werd me te veel.”