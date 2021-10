Atletiekwereld in rouw: Ecuadoriaanse sprinter doodgeschoten in thuisland

Op de luchthaven van Guayaquil in Ecuador is sprinter Alex Quinonez afgelopen nacht doodgeschoten.

Quinonez was een Ecuadoriaanse held door op het WK atletiek in Doha in 2019 de bronzen medaille te winnen op de 200 meter sprint. Quinonez was in de aanwezigheid van een ander persoon die ook werd doodgeschoten.

Het nieuws wed bekendgemaakt door de lokale minister van sprt en ook Ecuadoriaans president Guillermo Lasso reageerde op social media: "We wensen ons diepste medeleven te betuigen aan zijn naasten. Zij die Ecuadorianen om het leven brengen, zullen niet ongestraft blijven", klinkt het.

Sentimos mucho la dolorosa pérdida de Alex Quiñónez, padre, hijo, un gran velocista que marcó el deporte. Nuestras más sinceras condolencias a sus seres queridos. Que en paz descanse. Quienes arrebatan la vida de los ecuatorianos no quedarán impunes. Actuaremos con contundencia. — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) October 23, 2021