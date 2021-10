Schokkend nieuws uit de atletiekwereld: Agnes Tirop (vierde op Olympische Spelen op 5.000 meter) is vermoord in haar eigen huis

De atletiekwereld is opgeschrikt door een tragisch voorval. Agnes Tirop, een Keniaanse atlete die nog vierde werd op de Olympische Spelen op de 5.000 meter, is namelijk dood teruggevonden in haar eigen woning.

Zeer triest nieuws uit de sportwereld. Agnes Tirop is namelijk vermoord teruggevonden in haar eigen woning. De 25-jarige Tirop zou volgens Sporza teruggevonden zijn met messteken in haar buikstreek.

Enkele maanden geleden beleefde Agnes Tirop nog een absoluut hoogtepunt in haar carrière, want de Keniaanse eindigde op de vierde plaats in de finale van de 5.000 meter op de Olympische Spelen in Tokio. We wensen haar familie en vrienden veel sterkte.